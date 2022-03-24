У Абдила Сегизбаева обнаружили онкологическое заболевание

Напомним, на Сегизбаева возбуждено два уголовных дела.
Экс-председатель Госкомитета нацбезопасности Кыргызстана Абдил Сегизбаев серьезно болен. Эту информацию Kaktus.media подтвердил его адвокат Кантемир Турдалиев. Он подчеркнул, что его подзащитному нужна квалифицированная помощь.
Источники в силовых структурах отметили, что бывший глава спецслужб Сегизбаев болен уже на протяжении длительного времени, после медицинских осмотров у него обнаружили онкологическое заболевание. Кроме этого, у бывшего главного чекиста Кыргызстана проблемы с сердцем, его состояние ухудшается.
Напомним, на Сегизбаева возбуждено два уголовных дела. Одно связано с якобы незаконной приватизацией пастбищных земель в селе Кой-Таш, где проживает Сегизбаев, второе - по заявлению о "Белизгейте". Оно возбуждено по ст. 320 УК КР по факту незаконных действий, выраженных в умышленной дискредитации депутатов ЖК Алмамбета Шыкмаматова, Аиды Саляновой и Омурбека Текебаева перед населением и преднамеренном обвинении их в совершении преступления.
Источник: kaktus.media
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