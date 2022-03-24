Актриса Асема вызвала на прямой эфир Анжелику

Также Асема в сторис отметила Анжелику и написала, что вызывает ее на прямой эфир в 16:00.
В социальной сети Instagram актриса Асема Токтобекова и певица Анжелика Кайратова поспорили после высказываний Анжелики о том, что женщины якобы сами виноваты, что становятся жертвами насилия.
Асема написала, что давала интервью местному СМИ до того, как Анжелика решила носить платок, но ее слова вырвали из контекста.
Также Анжелика в сторис Instagram опубликовала скриншоты и написала, что она простила Асему и та ответит перед Всевышним.
Также Асема в сторис отметила Анжелику и написала, что вызывает ее на прямой эфир в 16:00.
Напомним, недавно Анжелика написала пост, что сама женщина виновата в том, что стала жертвой насилия. "При виде обнаженной женщины мужчина о хорошем не подумает. В любой религии в насилии над женщиной виновата только она сама. Одевайтесь чисто, выражайте мысли, умейте себя защищать", - написала пост певица Анжелика Кайратова на своей странице в Instagram.
Ее пост вызвал бурную реакцию в сети, после чего она удалила публикацию.
Также она написала пост о том, что тяжело выразить одним словом свои мысли, и попросила прощения.
"Простите меня, я поторопилась, хотела сказать, что женщины должны защищаться, открыто высказывая свои проблемы и мысли", - написала она.
Источник: kaktus.media
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