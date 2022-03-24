Ташиев об антикризисных мерах: Слайды красивые. И карты интересные

Председатель ГКНБ также обратился к таможенной и налоговой службам и предложил усилить контроль границы в Баткенской области.
"Слайды были красивые и карты интересные, но надо рассматривать персональную ответственность за стабильность в стране", - прокомментировал сегодня, 24 марта, итоги заседания кабинета министров зампредседателя кабмина и председатель ГКНБ Камчыбек Ташиев, резюмируя предложенные антикризисные меры.
"Надо сразу сказать, что продбезопасность будет обеспечена полностью, надо, чтобы каждый знал ответственность. Министры финансов, экономики, ЧС несут персональную ответственность", - обратился к ним Ташиев.
Он предложил им проработать заранее и определить прогнозы контрактов, поставок.
"Заранее работайте с партнерами, и если какие-то вопросы возникнут по продбезопасности, то три министра будут отвечать головой. Это самая важная составляющая. А экономика на перспективу. Сегодня главная задача - обеспечение продовольственной безопасности в стране", - подчеркнул Ташиев.
Председатель ГКНБ также обратился к таможенной и налоговой службам и предложил усилить контроль границы в Баткенской области.
"Все продовольствие вытягивают как насосом. Ни килограмма масла, муки не должно уходить соседям. Если все вытянут в другую страну, есть нечего будет. А там в 1,5 раза выше цены. И они собираются вывозить. Выставляйте сотрудников живым щитом. Таможня вообще очень плохо работает", - высказался он.
Продбезопасность в такое неспокойное время - самое главное.
Акылбек Жапаров в конце выступления резюмировал все известной пословицей: "Кому война, кому мать родна".
Источник: kaktus.media
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