Камчыбек Ташиев: Повышение зарплат с 1 апреля не коснется военнослужащих (видео)

С апреля текущего года запланировано масштабное повышение зарплаты для работников социальной сферы.
Сегодня, 24 марта, на заседании кабинета министров по выработке антикризисного плана для Кыргызстана зампредседателя кабмина и председатель ГКНБ Камчыбек Ташиев заявил, что повышение зарплат с 1 апреля не коснется военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов.
"Они ждали. Но мы планируем повысить им зарплату с 1 августа", - сказал Ташиев.
Председатель кабмина Акылбек Жапаров пояснил, что с 1 апреля повысится зарплата 309 тыс. человек - учителей, врачей, деятелей культуры.
"С апреля текущего года запланировано масштабное повышение зарплаты для работников социальной сферы. А с 1 августа - для всех государственных служащих. Все это будет осуществляться по новой формуле. "На повышение пенсий, пособий и заработной платы в бюджетной сфере будет выделено около 35 млрд сомов", - подчеркнул Акылбек Жапаров.
Источник: kaktus.media
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