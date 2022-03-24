На Иссык-Куле мужчина ударил ножом сына

Возбуждено уголовное дело по статье 130 (причинение тяжкого вреда здоровью) УК КР.
На Иссык-Куле в ходе семейной ссоры отец ударил ножом сына. Об этом сообщает пресс-служба УВД региона.
Сын умер по пути в больницу. Данный факт подтвердили в пресс-службе УВД Иссык-Кульской области.
По их информации, 23 марта в ОВД Тюпского района поступило сообщение из территориальной больницы о том, что с ножевым ранением поступил 27-летний житель села Тасма А.М.. Когда врачи осмотрели поступившего, то он уже был мертв.
Данное сообщение было зарегистрировано в ЕРП районной милиции и на место происшествия была направлена следственно-оперативная группа.
Прибывшая на место следственная-оперативная группа, опросив свидетелей, установила, что в этот день из-за семейной ссоры 63-летний житель села Тасма А.М. нанес одно проникающее ножевое ранение в область левой ягодицы своему сыну.
Последний от полученной раны скончался по пути в больницу.
Возбуждено уголовное дело по статье 130 (причинение тяжкого вреда здоровью) УК КР. Назначена судебно-медицинская экспертиза. Подозреваемый в совершении особо тяжкого преступления, на основании статьи 96 УПК, водворен в ИВС ОВД Тюпского района.
В рамках возбуждённого уголовного дела ведутся следственные мероприятия по установлению причин и обстоятельств совершенного преступления.
Источник: reporter.kg
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