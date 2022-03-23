(Видео) Суд вынес приговор Мелису Аспекову. Семь лет колонии

Суд вынес приговор Мелису Аспекову. Семь лет колонии.
Сегодня, 23 марта, в Первомайском райсуде Бишкека завершилось разбирательство по уголовному делу в отношении активиста Мелиса Аспекова, обвиняемого в мошенничестве и вымогательстве у директора "Кыргыз темир жолу" Василия Дашкова.
Выйдя из совещательной комнаты, судья Марат Сыдыков зачитал приговор, согласно которому Мелис Аспеков приговорен к семи годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.
Источник: Кактуз.кж
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