Ситуация между Россией и Украиной позволит нарастить объем экспорта страны?

В таких обстоятельствах будет возможность поставлять российские товары в Китай через Кыргызстан.

Звучат прогнозы о влиянии на Кыргызстан военного столкновения между Россией и Украиной, о последствиях и предполагаемом развитии событий.

Бывший министр экономики Женишбек Байгуттиев отмечает, что ситуация в регионе негативно повлияла на экономику страны, но в то же время возникли возможности для развития экономики. Из-за западных санкций стоимость российских товаров снизится. Часть предпринимателей, выехавших из России, приедут в Кыргызстан и займутся делами здесь. Так как между Россией и Кыргызстаном налажены транспортные связи, предприниматели предпочтут вести дела через Кыргызстан. В таких обстоятельствах будет возможность поставлять российские товары в Китай через Кыргызстан.

По словам экономиста, из-за санкций в России сократятся рабочие места, что обусловит уменьшение объема денежных передов мигрантов на родину. Кыргызстану нужно закрыть эту разницу путем увеличения объема экспорта.

Кроме того, по мнению Ж. Байгуттиева для обеспечения продовольственной безопасности нужно создавать материальный резерв за счет внутреннего производства. Будет нетрудно решить проблему с сахаром, кабинету министров нужно посерьезней отнестись к обеспечению запасов пшеницы.

Источник: газета «Майдан.kg» №8 от 23.03.2022 / стр. 6