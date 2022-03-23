Кумтор теперь полностью принадлежит Кыргызстану

Многие сомневались в том, что мы сможем поддерживать большинство производственных линий на руднике без внешней помощи.

Если за тридцать лет независимости Кыргызстана руководители государственного уровня допустили самую большую ошибку, совершили преступление против своего народа, отдали международным аферистам Кумтор – один из семи крупнейших месторождений золота, если позволили уменьшить нашу долю до 1/3, то большой победой действующей власти является то, что месторождение, хоть и поздно, было возвращено в собственность Кыргызстана.

Конечно, некоторые так называемые эксперты и прячущие камень за пазухой политики озвучивали пессимистические прогнозы: «Кыргызстан проиграет канадцам на международном суде, на находящийся за границей золотой запас будет наложен арест, тогда наша страна обанкротится». Несмотря на это, действующая власть второй год ведет переговоры с канадцами, доказала нанесенный экологии ущерб. Поэтому те не только не смеют подать иск, но радуются тому, что им все сошло с рук, передают месторождение полностью, не оставив себе долю.

С такой новостью 21 марта на праздничных мероприятиях по случаю Нооруза на площади Ала-Тоо в Бишкеке озвучил глава кабмина Акылбек Жапаров.

По словам Жапарова, с тех пор, как власть ввела внешнее управление на «Кумторе», доход с разработки рудника с 48 млн долларов достиг до 220 млн долларов.

«Многие сомневались в том, что мы сможем поддерживать большинство производственных линий на руднике без внешней помощи. Но мы успешно выполнили поставленные задачи. Отныне золотые запасы полностью будут храниться в Кыргызстане, работать в интересах государства и народа. Это – победа народа! Кумтор принадлежит Кыргызской Республике! Это исторический момент», - сказал он.

Источник: газета «Майдан.kg» №8 от 23.03.2022 / стр. 2