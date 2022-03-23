В Кыргызстане с 1 апреля установлена нулевая ставка НДС на ввоз сахара и растительного масла

В Кыргызстане установили нулевую налоговую ставку на добавленную стоимость на ввоз сахара и растительного масла.
«В соответствии с решением Кабинета Министров с 1 апреля по 31 декабря 2022 года установлена нулевая налоговая ставка на добавленную стоимость сахара-песка и рафинированного растительного масла импортируемых (ввозимых) в Кыргызскую Республику», — сообщили в кабмине.
Источник: Булак.кж
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