В Кыргызстане с 1 апреля установлена нулевая ставка НДС на ввоз сахара и растительного масла

В Кыргызстане установили нулевую налоговую ставку на добавленную стоимость на ввоз сахара и растительного масла.

«В соответствии с решением Кабинета Министров с 1 апреля по 31 декабря 2022 года установлена нулевая налоговая ставка на добавленную стоимость сахара-песка и рафинированного растительного масла импортируемых (ввозимых) в Кыргызскую Республику», — сообщили в кабмине.

Источник: Булак.кж