Верховный суд КР оставил в силе решение ЦИК об отмене регистрации кандидата Муртазалиева

Ранее Административный суд также оставил решение ЦИК в силе.
Верховный суд КР оставил в силе решение ЦИК об отмене регистрации кандидата в депутаты Жогорку Кенеша по Свердловскому округу Абдурахманхаджи Муртазалиева.
Ранее Административный суд также оставил решение ЦИК в силе.
Напомним, ЦИК отменила регистрацию кандидата в депутаты Жогорку Кенеша по Свердловскому округу Абдурахманхаджи Муртазалиева в связи с тем, что его агитаторов подозревают в подкупе избирателей.
Абдурахманхаджи Муртазалиев выиграл выборы по Свердловскому округу. За него проголосовали 19,52% избирателей.
Ранее Муртазалиев обратился к президенту. Он считает решение ЦИК об отмене его регистрации незаконным и несправедливым.
Источник: Булак.кж
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