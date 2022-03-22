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Верховный суд КР оставил в силе решение ЦИК об отмене регистрации кандидата Муртазалиева

Ранее Административный суд также оставил решение ЦИК в силе.

Верховный суд КР оставил в силе решение ЦИК об отмене регистрации кандидата в депутаты Жогорку Кенеша по Свердловскому округу Абдурахманхаджи Муртазалиева.

Ранее Административный суд также оставил решение ЦИК в силе.

Напомним, ЦИК отменила регистрацию кандидата в депутаты Жогорку Кенеша по Свердловскому округу Абдурахманхаджи Муртазалиева в связи с тем, что его агитаторов подозревают в подкупе избирателей.

Абдурахманхаджи Муртазалиев выиграл выборы по Свердловскому округу. За него проголосовали 19,52% избирателей.

Ранее Муртазалиев обратился к президенту. Он считает решение ЦИК об отмене его регистрации незаконным и несправедливым.

Источник: Булак.кж

           

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