Бывший и.о. мэра Бишкека Эрмек Нургазиев водворен в СИЗО

Эрмек Нургазиев запомнился кыргызстанцам как человек руководивший Бишкеком самый короткий срок.

Решением Аламединского районного суда бывший и.о мэра Эрмек Нургазиев водворен в СИЗО-1.

Нургазиев имеет строительный бизнес. И обвиняется в том, что являясь председателем жильщно-строительного кооператива повтороно реализовал проданные ранее квартиры.

Эрмек Нургазиев запомнился кыргызстанцам как человек руководивший Бишкеком самый короткий срок. Он пробыл исполняющим обязанности градоначальника всего несколько часов. После его назначения на эту должность, в соцсетях появилось видео, на котором Нургазиев бьет женщину. Видео вызвало общественный резонанс и президент написал в социальных сетях, что такой человек не должен занимать столь высокую должность. После чего Нургазиеву пришлось покинуть здание мэрии.



Источник: reporter.kg