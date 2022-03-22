О либеральной идеологии и продовольственной безопасности

Поэтому никаких оснований для беспокойства у населения не должно быть.

Госдеп США вновь и вновь повторяет, что Америка не позволит ни одной стране компенсировать России ее потери. Очевидно, что эти угрозы адресованы Китаю, который, учитывая его экономическую и военную мощь, сегодня действительно может оказать судьбоносное влияние на противостояние РФ и коллективного Запада. Но Вашингтон надавил и на Бишкек: в последние несколько дней власти Кыргызстана стали выступать с предельно осторожными высказываниями по поводу Украины.

Такая, более чем сдержанная, позиция Кыргызстана - это политический аспект отношения республики к украинскому вопросу. И сегодня с реализацией этого направления успешно справляется глава кыргызского МИД Руслан Казакбаев. Он старается выстраивать ровные отношения как с Россией, так и со странами западного мира.

Впрочем, нужно отметить, что теперешняя дружба с Западом вряд ли обеспечит нашей республике какие–то особенные преференции. Даже в лучшие времена, когда мир не стоял на грани ядерной войны, прекрасные дипломатические отношения с Великобританией и США не помогли КР экстрадировать Максима Бакиева из Лондона или Аскарбека Шадиева из США. А в 2020 году, когда администрация американского президента Трампа ввела визовые ограничения в отношении граждан Кыргызстана, мы ничего не смогли этому противопоставить, хотя формально между нашими странами никаких разногласий не было.

Понятно, что власти Кыргызстана своей осторожностью хотят оградить республику от санкций, которые нанесли бы нашей экономике непоправимый удар. Однако, как "Вечерка" уже писала, наказывая Россию, Запад уже бьет по нам: цены растут буквально на все, сом обесценивается, уход с российского рынка западных компаний чреват повышением безработицы в РФ, а это означает, что рабочие места потеряют и наши трудовые мигранты, чьи переводы интенсивно подпитывали экономику КР.

На фоне резкого роста цен на продукты питания наши власти принимают меры, чтобы не допустить паники среди населения. На днях президент Садыр Жапаров поручил разбронировать продукты из Госматрезервов. Такое заявление сделал на днях на пресс–конференции министр чрезвычайных ситуаций Бообек Ажикеев.

Беспокойства о дефиците продовольствия быть не должно, заявил министр. Он пояснил, что запасы сахара у оптовых торговцев имеются в достаточном объеме.

- В связи с резким повышением цен на сахар (в последний раз наблюдалось повышение до 100 сомов за кг, а мешок стоил 5 тысяч сомов) нашим президентом было принято решение о разбронировании миллиона кг сахара для его реализации по цене 70 сомов за кг. Также в соответствии с поручением президента мы разбронируем 500 тысяч литров растительного масла и будем реализовывать его по цене 130 сомов за литр, - сообщил Ажикеев.

Поэтому никаких оснований для беспокойства у населения не должно быть. Любые попытки по повышению цен на продукты первой необходимости будут полностью пресекаться нами, - заявил он.

Тем не менее нужно понимать, что на сегодня для КР остро стоит вопрос продовольственной безопасности, которая обеспечивается за счет состояния экономики, когда гарантируется физическая и экономическая доступность продовольствия для населения в соответствии с установленными минимальными нормами потребления продуктов питания.

К примеру, товарооборот Кыргызстана в 2021 году составил 7,2 миллиарда долларов. Из них 77,1 процента - это импорт и только 22,9 процента - экспорт. Причем значительную часть продуктов из перечня продовольственной безопасности Кыргызстан импортирует из России и Казахстана. Именно там мы приобретаем основные объемы муки, сахара, растительного масла и яиц, а не в ЕС или США, которые сегодня требуют от всех дистанцироваться от РФ.

Понятно, что сытой Европе и тем более Соединенным Штатам наши проблемы до лампочки. Однако, если учесть, что Кыргызстан не производит в достаточном количестве базовых продуктов, с продовольственной безопасностью республики в ближайшем будущем могут возникнуть сложности. Так что, судя по всему, рано или поздно нам придется выбирать: либо стратегический партнер с его продовольственными поставками, либо европейские и заокеанские друзья с их идеологической поддержкой.



Источник: vb.kg