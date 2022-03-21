(Фото) Садыр Жапаров принял участие в приготовлении сумолока в Баткене.

Президент вокруг костра побеседовал в кругу уважаемых аксакалов и местных жителей.

Садыр Жапаров вчера принял участие в процессе приготовления традиционного угощения «сумолок», которое варят накануне праздника весеннего равноденствия — Нооруз, сообщает пресс-служба главы государства.

Президент вокруг костра побеседовал в кругу уважаемых аксакалов и местных жителей. Участники посмотрели небольшую концертную программу в сопровождении манасчи, акынов-импровизаторов, комузистов и аккордеонистов.

Согласно традиции, Садыр Жапаров помешал казан с готовящимся сумолоком, сопровождая ритуал пожеланиями, которые согласно древним кыргызским повериям, должны обязательно сбыться. «О Создатель! Дай народу нашему счастье, благодать! Дай согласие! Пусть год будет урожайным. Пусть процветает земля, народ! Самое главное пусть будет мир!» — сказал глава государства.

Аксакалы в свою очередь дали благословение президенту и пожелали процветания и мира Кыргызстану.