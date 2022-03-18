Аудиокнига размещена на сайте Фонда поддержки политики тюркоязычных государств turktoday.info
По инициативе директора Фонда поддержки политики тюркоязычных государств в Кыргызстане Нусрета Мамедова подготовлена аудиоверсия книги "Чингиз Айтматов: Я сын Манаса". Озвучила аудиокнигу – диктор высший категории, мастер чтения, автор и ведущая программы "Дружба" Джыпаргуль Шабданалиева. Об этом сообщает вышеназванный фонд. Аудиокнига размещена на сайте Фонда поддержки политики тюркоязычных государств turktoday.info
Напоним: В 2009 году по инициативе председателя СП Азербайджана Анара Муаллима была издана книга о Чингизе Айтматове, о великом писателе под называнием: "Чингиз Айтматов: Я сын Манаса". Через некоторое время эта книга была переведена на кыргызский язык, издана и распространена бесплатно по инициативе Нусрета Мамедова, близкого друга Чингиза Айтматова и президента Фонда поддержки политики тюркоязычных государств в Кыргызстане. Презентация книги состоялась на Международном Иссык-Кульском форуме с участием представителей разных стран мира.
Источник: vb.kg
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