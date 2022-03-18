(Видео\фото) Молоко подорожало в два раза. Реализаторы искусственно создают ажиотаж?

Подорожало не только само молоко, но и вся молочная продукция.

Цены на молочную продукцию начали расти в конце прошлого года. У заводов-переработчиков был дефицит сырья, и они стали спекулировать, повышая закупочную стоимость молока для фермеров, чтобы перетянуть их к себе.

В настоящее время молочная продукция подорожала почти в два раза. Если еще осенью литр молока обходился от 35 до 65 сомов, то сейчас за домашнее молоко без упаковки просят 60 сомов, а стоимость пакетированного продукта доходит до 100 сомов за литр.

Подорожало не только само молоко, но и вся молочная продукция. Кефир и ряженку тоже не купишь дешевле чем за 60 сомов. Цена на домашний творог выросла до 270 сомов за килограмм, а упакованный стоит от 100 сомов за 300-400 граммов.

Стоимость домашней сметаны достигла почти 350 сомов за килограмм, произведенная заводами - еще дороже. А сыры в среднем подорожали на 200 сомов за килограмм.

Представитель Ассоциации производителей молока Бекжан Турганбаев рассказал Kaktus.media, что последнюю неделю цены на молоко для фермеров начали снижаться, то есть заводы уже не дают прежнюю сумму.

"В Чуйской области появилась зеленая трава, коров стали выгонять на пастбища. И сборщики молока стали на это списывать падение цен. На 2-3 сома цена для фермеров уже упала. Такая тенденция каждую весну. Из-за травы падает качество молока: оно становится менее жирным. А заводы всегда платили за жирокилограмм", - пояснил он.

Но для потребителей стоимость молочной продукции осталась прежней, и вряд ли она будет снижаться. Переработчики говорят, что выросли расходы на логистику, на закваску, упаковку и все остальное, что завозится из-за границы.

Кроме того, в прошлом году был засушливый сезон. А сегодня Россия объявила о запрете на экспорт зерна.

"А кыргызстанские производители закупали там не только зерно, но и кормовой ячмень. В итоге из-за запрета и роста курса доллара цена на ячмень со вчерашнего дня сильно взлетела и каждый день растет на 1 сом", - сообщил Турганбаев.

По его словам, около 10% производителей молока ушли с рынка из-за нерентабельности. Остальные продолжают работать, потому что 90% молока в Кыргызстане производится домохозяйствами и это их быт.

"Стоит ожидать, что себестоимость молока будет высокой и заводы не смогут оплачивать тот объем, что раньше. В этом году объем производства молока по сравнению с прошлым годом намного ниже. И скорее всего, объемы уменьшатся еще на 10-20%. Но дефицита сырья не будет. Молоко будет, но... Кыргызстан не производит упаковочный материал, закваску и другое необходимое для переработки. Поэтому цены у соседей диктуют для нас стоимость конечного продукта для населения", - говорит представитель ассоциации.

Отметим, молоко подорожало не только в упаковках, но и в передвижных торговых точках, где его разливают в тару покупателя.

По информации Турганбаева, в Бишкеке есть 3-4 крупных поставщика, у которых передвижные точки и мелкие магазинчики с молочной продукцией. Ежедневно они скупают у фермеров по 20-30 тонн молока и также его перерабатывают. Поэтому в стоимость закладываются расходы на переработку, ГСМ, зарплаты и прочее.

Для сравнения: крупные молокоперерабатывающие заводы зимой собирают около 800 тонн молока у фермеров.

Искусственное повышение цен на молочку

По информации заведующего отделом продовольственной безопасности Минсельхоза Данияра Жанузакова, некоторые точки на рынках страны искусственно поднимают цены на молоко и молочную продукцию.

"На днях мы связались с Госантимонопольной службой, там сообщили, что некие субъекты специально создают ажиотаж. Они рассказывают, что молока нет, потому что оно уходит на экспорт и все скупает Россия. Это неправда. На сегодня обеспеченность молоком более 100%. Удои сейчас сокращаются, но в апреле они будут повышаться в связи с ростом травы на полях", - сообщил он.

Специалист отметил, что ажиотаж создают реализаторы, которые скупают молочную продукцию у переработчиков и продают на рынках.

Цены на молочную продукцию в Бишкеке.

Что касается повышения цен на готовую продукцию из-за подорожания кормов, завозимых в Кыргызстан с внешних рынков, то Жанузаков утверждает, что их закупают в небольших объемах.

"Они закупают не ячмень, а кормовые добавки. В основном кормовые добавки закупают в России и Европе. Кроме того, курс доллара повысился, и это влияет на готовую продукцию. Также подняли цены на ГСМ, это тоже влияет", - отметил он.

Завотделом заключил, что в ближайшее время госантимонопольный орган примет меры в отношении спекулянтов.

Источник: kaktus.media