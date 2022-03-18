22 марта в части Бишкека отключат свет (список улиц)

Как отмечается, отключения связаны с плановым техобслуживанием электросетей.

"Северэлектро" предупредило о возможном отключении электроэнергии в части Бишкека и Чуйской области 22 марта. Информация указана на официальном сайте распредкомпании.

Как отмечается, отключения связаны с плановым техобслуживанием электросетей.

Бишкек

22 марта, вторник

Восточный РЭС:

09:00-17:00

6-й мкр., д. №4

09:30-17:00

жилмассив "Красный строитель"

09:30-18:00

отрезок ул. Саратовской, Алма-Атинской, д. №111, 113, 182

09:30-18:00

отрезки улиц Каралаева, Койбагарова, 11-й мкр.

Западный РЭС:

09:00-17:00

отрезки ул. Можайского, переулка Багижского

12:00-18:00

отрезки улиц Уметалиева, Пушкина

09:00-13:00

отрезки улиц Ахунбаева, Садырбаева

09:00-17:00

отрезки улиц Чортекова, Ахунбаева

Чуйская область

Перечень участков техобслуживания электросетей на 22 марта в Чуйской области - здесь.

Круглосуточные номера телефонов диспетчерских служб районов электросетей ОАО "Северэлектро" - здесь.