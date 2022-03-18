22 марта в части Бишкека отключат свет (список улиц)

Как отмечается, отключения связаны с плановым техобслуживанием электросетей.
"Северэлектро" предупредило о возможном отключении электроэнергии в части Бишкека и Чуйской области 22 марта. Информация указана на официальном сайте распредкомпании.
Как отмечается, отключения связаны с плановым техобслуживанием электросетей.
Бишкек
22 марта, вторник
Восточный РЭС:
09:00-17:00
6-й мкр., д. №4
09:30-17:00
жилмассив "Красный строитель"
09:30-18:00
отрезок ул. Саратовской, Алма-Атинской, д. №111, 113, 182
09:30-18:00
отрезки улиц Каралаева, Койбагарова, 11-й мкр.
Западный РЭС:
09:00-17:00
отрезки ул. Можайского, переулка Багижского
12:00-18:00
отрезки улиц Уметалиева, Пушкина
09:00-13:00
отрезки улиц Ахунбаева, Садырбаева
09:00-17:00
отрезки улиц Чортекова, Ахунбаева
Чуйская область
Перечень участков техобслуживания электросетей на 22 марта в Чуйской области - здесь.
Круглосуточные номера телефонов диспетчерских служб районов электросетей ОАО "Северэлектро" - здесь.
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