Омурбек Текебаев в Германии занялся привлечением инвестиций в Кыргызстан

Он проинформировал Михаэля Хармса о взаимовыгодных проектах и призвал к их совместной реализации в Кыргызстане.

Посол Кыргызстана в Германии Омурбек Текебаев встретился с исполнительным директором Восточного комитета германской экономики Михаэлем Хармсом.

Восточный комитет германской экономики представляет интересы свыше 350 компаний среднего и крупного бизнеса Германии и сотрудничает с 29 странами мира, включая страны СНГ и Центральной Азии.

Стороны обсудили состояние и перспективы кыргызcко-германского сотрудничества, обменялись мнениями о политической и экономической ситуации в мире, в том числе о последствиях российско-украинского конфликта.

Посол Омурбек Текебаев в Германии.

Посол Омурбек Текебаев отметил высокий потенциал торгово-экономических отношений между странами, который, как он отметил, в настоящее время реализуется не в полной мере. Он проинформировал Михаэля Хармса о взаимовыгодных проектах и призвал к их совместной реализации в Кыргызстане.

Также они обсудили вопросы проведения в мае кыргызско-германского бизнес-форума в Бишкеке и создания Кыргызско-германского делового совета.

Источник: Кактуз.кж