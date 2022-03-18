Омурбек Текебаев в Германии занялся привлечением инвестиций в Кыргызстан

Он проинформировал Михаэля Хармса о взаимовыгодных проектах и призвал к их совместной реализации в Кыргызстане.
Посол Кыргызстана в Германии Омурбек Текебаев встретился с исполнительным директором Восточного комитета германской экономики Михаэлем Хармсом.
Восточный комитет германской экономики представляет интересы свыше 350 компаний среднего и крупного бизнеса Германии и сотрудничает с 29 странами мира, включая страны СНГ и Центральной Азии.
Стороны обсудили состояние и перспективы кыргызcко-германского сотрудничества, обменялись мнениями о политической и экономической ситуации в мире, в том числе о последствиях российско-украинского конфликта.
Посол Омурбек Текебаев в Германии.
Посол Омурбек Текебаев отметил высокий потенциал торгово-экономических отношений между странами, который, как он отметил, в настоящее время реализуется не в полной мере. Он проинформировал Михаэля Хармса о взаимовыгодных проектах и призвал к их совместной реализации в Кыргызстане.
Также они обсудили вопросы проведения в мае кыргызско-германского бизнес-форума в Бишкеке и создания Кыргызско-германского делового совета.
Источник: Кактуз.кж
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