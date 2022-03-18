В Казахстане арестован родственник семьи Назарбаева Кайрат Боранбаев

О задержании Боранбаева СМИ сообщили 15 марта, но официальная информация появилась лишь спустя два дня.
Агентство по финансовому мониторингу Казахстана 17 марта во второй половине дня сообщило, что Кайрат Боранбаев — бывший сват Дариги Назарбаевой, старшей дочери экс-президента Казахстана, — задержан и водворен в изолятор временного содержания. В официальном сообщении говорится, что Боранбаев подозревается в «хищении средств в особо крупном размере в квазигосударственном секторе».
17 марта в отношении подозреваемого судом санкционирована мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца. Иная информация в интересах следствия не разглашается, заявило агентство.
О задержании Боранбаева СМИ сообщили 15 марта, но официальная информация появилась лишь спустя два дня. Первое заявление о возможном уголовном деле в отношении Боранбаева после сообщений о его задержании вышло 16 марта – Центр современной культуры «Целинный» опубликовал обращение к властям с просьбой об «объективном расследовании» в отношении Боранбаева.
Кайрат Боранбаев — казахстанский бизнесмен, породнившийся с семьей бывшего президента Казахстана Нурсултана Назарбаева. Дочь Боранбаева Алима в 2013 году вышла замуж за Айсултана Назарбаева, внука Назарбаева (умер в августе 2020 года в Лондоне — по информации британских СМИ, причиной смерти названа «кокаиновая интоксикация).
Источник: centralasia.media
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