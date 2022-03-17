Специалисты призывают европейцев не бояться редкого явления и полюбоваться им.
Жители Западной Европы в ближайшее время могут стать очевидцами редкого природного явления - дождя с кровавым оттенком. Об этом сообщает чешское издание Novinky.
Но синоптики уверяют, что, несмотря на жуткий вид, такой ливень не представляет угрозы для людей. Его необычный цвет вызван тем, что в каплях содержатся частицы песка из пустыни Сахара. Именно оттуда на Запад Европы сейчас перемещаются воздушные массы. Кровавый оттенок приобретет пыль на улицах, однако особенно заметным такой цвет будет при выпадении осадков.
Помимо ухудшения качества воздуха и мутности неба, частицы пыли окрашивают все в оранжевый и красный цвета.
Специалисты призывают европейцев не бояться редкого явления и полюбоваться им.
Источник: vb.kg
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