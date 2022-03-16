В Бишкеке провели сложную операцию при разрыве сердца после острого инфаркта миокарда

Данная операция при постинфарктном разрыве МЖП с положительным результатом выполнена в Кыргызстане впервые.
В Бишкеке провели сложную операцию пациенту с разрывом сердца после острого инфаркта миокарда. Выполнена операция в кардиохирургической клинике "Кардиоцентр", на базе которой выполняется весь спектр сердечно-сосудистой хирургии, включая эндоваскулярные (бескровные) вмешательства и сложнейшие операции на открытом сердце.
По данным "Кардиоцентра", 65-летний Владимир Дронин поступил с кардиогенным шоком на фоне острого инфаркта миокарда и развитием полиорганной недостаточности.
Данная операция при постинфарктном разрыве МЖП с положительным результатом выполнена в Кыргызстане впервые.
Операция длилась около шести часов, ее провел кардиохирург, кандидат медицинских наук, отличник здравоохранения, врач высшей категории Мирлан Асаналиев.
Разрыв межжелудочковой перегородки (МЖП) – редкое, крайне опасное и жизнеугрожающее осложнение острого инфаркта миокарда (ОИМ) с неблагоприятным прогнозом, возникающее вследствие некроза МЖП на протяжении всей ее толщины и характеризующееся внезапным возникновением сброса крови из левого желудочка (ЛЖ) в правый. На фоне перегрузки и дисфункции правого желудочка (ПЖ) развивается кардиогенный шок, быстро присоединяется полиорганная недостаточность.
На эхокардиографическом исследовании (ЭхоКГ) у пациента выявили аневризму ЛЖ с двумя разрывами МЖП, недостаточностью трикуспидального клапана III степени, кардиомегалией, снижением глобальной сократимости ЛЖ и ПЖ с фракцией выброса 30%.
После проведения коронароангиографического исследования, где была выявлена окклюзия передней нисходящей артерии (ПНА), проведения лечебных мероприятий, направленных на стабилизацию гемодинамики и нарушенных функций жизненно важных органов и систем, была выполнена операция – пластика разрывов МЖП аутоперикардом, аневризмэктомия ЛЖ, линейная пластика ЛЖ с помощью дакроновых прокладок, шовная аннулопластика трикуспидального клапана по Де-Вега и аортокоронарное шунтирование ПНА в условиях умеренного гипотермического искусственного кровообращения и использования ультрафильтрации.
Интраоперационно: обнаружена большая диффузная аневризма ЛЖ с крупным трансмуральным очагом некроза с зоной демаркационного воспаления передней стенки и верхушки ЛЖ, очаги некроза миокарда МЖП с дряблой консистенцией и участками миомаляции, наличием двух разрывов МЖП ближе к среднему сегменту и в апикальной области ЛЖ, размером в диаметре 2,5 см и 0,5 см соответственно.
На контрольной ЭхоКГ увидели, что разрыв миокарда был полностью закрыт, размеры сердца уменьшились, трикуспидальный клапан с регургитацией I степени, фракция выброса ЛЖ 43%.
На 12-е сутки с момента операции пациент жалоб не предъявляет, отмечается положительная динамика, пациент выписывается из стационара с улучшением.
Клиника "Кардиоцентр" оборудована высокотехнологичным оборудованием, в том числе двумя ангиографическими комплексами, которые показывают функциональное состояние сосудов, окольного кровотока и протяженность патологического процесса. За здоровьем пациентов следят более 50 высококвалифицированных специалистов, а также множество аффилированных врачей, предоставляя медицинский сервис первого класса.
Богатый профессиональный опыт персонала, современная инфраструктура, сеть консультативно-диагностических центров создают идеальные условия для подбора индивидуального и эффективного плана лечения, соответственно скорейшего выздоровления пациента. Благодаря этому клиника "Кардиоцентр" является гарантом качества в области кардиологических и кардиохирургических услуг уже более десяти лет.
Источник: kaktus.media
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