В Бишкеке провели сложную операцию при разрыве сердца после острого инфаркта миокарда

Данная операция при постинфарктном разрыве МЖП с положительным результатом выполнена в Кыргызстане впервые.

В Бишкеке провели сложную операцию пациенту с разрывом сердца после острого инфаркта миокарда. Выполнена операция в кардиохирургической клинике "Кардиоцентр", на базе которой выполняется весь спектр сердечно-сосудистой хирургии, включая эндоваскулярные (бескровные) вмешательства и сложнейшие операции на открытом сердце.

По данным "Кардиоцентра", 65-летний Владимир Дронин поступил с кардиогенным шоком на фоне острого инфаркта миокарда и развитием полиорганной недостаточности.

Данная операция при постинфарктном разрыве МЖП с положительным результатом выполнена в Кыргызстане впервые.

Операция длилась около шести часов, ее провел кардиохирург, кандидат медицинских наук, отличник здравоохранения, врач высшей категории Мирлан Асаналиев.

Разрыв межжелудочковой перегородки (МЖП) – редкое, крайне опасное и жизнеугрожающее осложнение острого инфаркта миокарда (ОИМ) с неблагоприятным прогнозом, возникающее вследствие некроза МЖП на протяжении всей ее толщины и характеризующееся внезапным возникновением сброса крови из левого желудочка (ЛЖ) в правый. На фоне перегрузки и дисфункции правого желудочка (ПЖ) развивается кардиогенный шок, быстро присоединяется полиорганная недостаточность.

На эхокардиографическом исследовании (ЭхоКГ) у пациента выявили аневризму ЛЖ с двумя разрывами МЖП, недостаточностью трикуспидального клапана III степени, кардиомегалией, снижением глобальной сократимости ЛЖ и ПЖ с фракцией выброса 30%.

После проведения коронароангиографического исследования, где была выявлена окклюзия передней нисходящей артерии (ПНА), проведения лечебных мероприятий, направленных на стабилизацию гемодинамики и нарушенных функций жизненно важных органов и систем, была выполнена операция – пластика разрывов МЖП аутоперикардом, аневризмэктомия ЛЖ, линейная пластика ЛЖ с помощью дакроновых прокладок, шовная аннулопластика трикуспидального клапана по Де-Вега и аортокоронарное шунтирование ПНА в условиях умеренного гипотермического искусственного кровообращения и использования ультрафильтрации.

Интраоперационно: обнаружена большая диффузная аневризма ЛЖ с крупным трансмуральным очагом некроза с зоной демаркационного воспаления передней стенки и верхушки ЛЖ, очаги некроза миокарда МЖП с дряблой консистенцией и участками миомаляции, наличием двух разрывов МЖП ближе к среднему сегменту и в апикальной области ЛЖ, размером в диаметре 2,5 см и 0,5 см соответственно.

На контрольной ЭхоКГ увидели, что разрыв миокарда был полностью закрыт, размеры сердца уменьшились, трикуспидальный клапан с регургитацией I степени, фракция выброса ЛЖ 43%.

На 12-е сутки с момента операции пациент жалоб не предъявляет, отмечается положительная динамика, пациент выписывается из стационара с улучшением.

Клиника "Кардиоцентр" оборудована высокотехнологичным оборудованием, в том числе двумя ангиографическими комплексами, которые показывают функциональное состояние сосудов, окольного кровотока и протяженность патологического процесса. За здоровьем пациентов следят более 50 высококвалифицированных специалистов, а также множество аффилированных врачей, предоставляя медицинский сервис первого класса.

Богатый профессиональный опыт персонала, современная инфраструктура, сеть консультативно-диагностических центров создают идеальные условия для подбора индивидуального и эффективного плана лечения, соответственно скорейшего выздоровления пациента. Благодаря этому клиника "Кардиоцентр" является гарантом качества в области кардиологических и кардиохирургических услуг уже более десяти лет.



Источник: kaktus.media