В Оше задержали главу южного филиала жилищного кооператива S-Line

15 марта оперативники УВД Оша задержали руководителя жилищного кооператива S-LINE, жителя Бишкека А.Б.
В городе Ош оперативники задержали руководителя южного филиала жилищного кооператива S-Line. Об этом сообщает пресс-служба УВД города.
Так, в милицию обратились 24 заявителя, которые, по их словам, отдали деньги, чтобы получить жилье, но в итоге остались без обещанных квартир и средств.
Чтобы получить жилье, заявители внесли в кооператив первоначальный внос по 218 тыс. сомов каждый, после чего каждый месяц платили проценты.
15 марта оперативники УВД Оша задержали руководителя жилищного кооператива S-LINE, жителя Бишкека А.Б. Он был заключен под стражу на 48 часов. Проводятся соответствующие следственные действия.
Учитывая большое количество пострадавших граждан, обманутых этим и подобным им жилищными кооперативами, Следственная служба УВД Оша просит обратиться остальных пострадавших от деятельности кооперативов с заявлением в милицию. По результатам расследования будет дана юридическая оценка в соответствии с требованиями УПК КР, по результатам которого будет предоставлена дополнительная информация.
Источник: reporter.kg
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