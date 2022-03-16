В Оше задержали главу южного филиала жилищного кооператива S-Line

15 марта оперативники УВД Оша задержали руководителя жилищного кооператива S-LINE, жителя Бишкека А.Б.

В городе Ош оперативники задержали руководителя южного филиала жилищного кооператива S-Line. Об этом сообщает пресс-служба УВД города.

Так, в милицию обратились 24 заявителя, которые, по их словам, отдали деньги, чтобы получить жилье, но в итоге остались без обещанных квартир и средств.

Чтобы получить жилье, заявители внесли в кооператив первоначальный внос по 218 тыс. сомов каждый, после чего каждый месяц платили проценты.

15 марта оперативники УВД Оша задержали руководителя жилищного кооператива S-LINE, жителя Бишкека А.Б. Он был заключен под стражу на 48 часов. Проводятся соответствующие следственные действия.

Учитывая большое количество пострадавших граждан, обманутых этим и подобным им жилищными кооперативами, Следственная служба УВД Оша просит обратиться остальных пострадавших от деятельности кооперативов с заявлением в милицию. По результатам расследования будет дана юридическая оценка в соответствии с требованиями УПК КР, по результатам которого будет предоставлена дополнительная информация.

Источник: reporter.kg