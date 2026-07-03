"Письмо 75" - суд объяснил, почему фигурантам дела назначили пробацию

В Первомайском районном суде Бишкека пояснили назначение пробации фигурантам дела о "Письме 75".

В суде заявили, что суд пришел к выводу, что обвиняемые не довели преступление до конца, а лишь готовились к его совершению.

"При назначении наказания суд учел личности обвиняемых и возможность их исправления без лишения свободы. Пробация — это не освобождение от ответственности, а мера уголовно-правового воздействия, которая исполняется и контролируется госорганом", — пояснили в суде.

Напомним, вчера, 2 июля, суд вынес приговор в отношении фигурантов дела "Письма 75".

Экс-главу ГКНБ Камчыбека Ташиева, бывшего генпрокурора Курманкула Зулушева и экс-пискера Жогоку Кенеша Нурланбека Тургунбек уулу Первомайский суд Бишкека приговорил к четырем годам с конфискацией имущества, но применил пробационный надзор на 3 года.

Такой же приговор вынесен политикам Бекболоту Талгарбекову, Эмильбеку Узакбаеву, Аалы Карашеву, Курманбеку Дыйканбаеву, Курсану Асанову, но без конфискации. Адвокат Ташиева Икрамидин Айткулов заявил, что его подзащитный не согласен с приговором и обратится в вышестоящую инстанцию.

Ранее 75 граждан направили обращение президенту Садыру Жапарову и спикеру Жогорку Кенеша Нурланбеку Тургунбек уулу с предложением инициировать новые президентские выборы. Под ним подписались ученые, бывшие премьер-министры, экс-депутаты и общественные деятели.

Источник - Sputnik Кыргызстан