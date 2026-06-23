Садыр Жапаров принял премьера Узбекистана — о чем говорили

Президент Садыр Жапаров принял премьер-министра Узбекистана Абдуллу Арипова в Чолпон-Ате, сообщает пресс-служба главы государства.

Стороны обменялись мнениями по актуальным вопросам двусторонней повестки, особое внимание уделено политическому и экономическому взаимодействию.

Жапаров отметил поступательное развитие стратегического партнерства между двумя странами и выразил уверенность, что очередное заседание Межправительственной комиссии, которое пройдет завтра, станет важным шагом в дальнейшем продвижении приоритетных направлений двустороннего взаимодействия.

В свою очередь Арипов выразил готовность прилагать необходимые усилия для практической реализации договоренностей, достигнутых на высшем уровне между лидерами двух стран.

В завершение встречи президент и премьер Узбекистана подтвердили готовность и далее совместными усилиями укреплять кыргызско-узбекские отношения в духе дружбы, добрососедства и стратегического партнерства в интересах благополучия народов двух стран и устойчивого развития Центральной Азии.

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