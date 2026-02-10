Президент Кыргызстана отправил в отставку всех заместителей главы ГКНБ

Напомним, сегодня главу ГКНБ Камчыбека Ташиева отправили в отставку.

От должностей освободили нескольких заместителей председателя Государственного комитета национальной безопасности. Об этом сообщили в администрации президента.

Как отмечается, от должностей отстранили:

первого заместителя председателя ГКНБ Курванбека Авазова;

заместителя председателя ГКНБ — директора Координационного центра по обеспечению кибербезопасности Даниэля Рысалиева;

заместителя председателя ГКНБ — директора Антитеррористического центра Элизара Сманова.

Напомним, сегодня главу ГКНБ Камчыбека Ташиева отправили в отставку.