Президент Кыргызстана отправил в отставку всех заместителей главы ГКНБ

Напомним, сегодня главу ГКНБ Камчыбека Ташиева отправили в отставку.

От должностей освободили нескольких заместителей председателя Государственного комитета национальной безопасности. Об этом сообщили в администрации президента.

Как отмечается, от должностей отстранили:

  • первого заместителя председателя ГКНБ Курванбека Авазова;
  • заместителя председателя ГКНБ — директора Координационного центра по обеспечению кибербезопасности Даниэля Рысалиева;
  • заместителя председателя ГКНБ — директора Антитеррористического центра Элизара Сманова.

