Президент Кыргызстана отправил в отставку всех заместителей главы ГКНБ

Напомним, сегодня главу ГКНБ Камчыбека Ташиева отправили в отставку.
От должностей освободили нескольких заместителей председателя Государственного комитета национальной безопасности. Об этом сообщили в администрации президента.
Как отмечается, от должностей отстранили:
- первого заместителя председателя ГКНБ Курванбека Авазова;
- заместителя председателя ГКНБ — директора Координационного центра по обеспечению кибербезопасности Даниэля Рысалиева;
- заместителя председателя ГКНБ — директора Антитеррористического центра Элизара Сманова.
Напомним, сегодня главу ГКНБ Камчыбека Ташиева отправили в отставку.