Жумгалбек Шабданбеков назначен исполняющим обязанности председателя Государственного комитета национальной безопасности

Бишкек, "Саясат.kg". Кандидатура Жумгалбека Шабданбекова вносится для согласования в Жогорку Кенеш Кыргызской Республики для назначения на должность председателя ГКНБ.

Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров подписал Указ, согласно которому в соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 70, статьей 71 Конституции Кыргызской Республики Шабданбеков Жумгалбек Кумарович назначен исполняющим обязанности председателя Государственного комитета национальной безопасности Кыргызской Республики.

