Кутпидин Шакиров освобожден от занимаемой должности акима Кеминского района Чуйской области

Соответствующие указы подписал сегодня президент Садыр Жапаров.

Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров подписал распоряжение, согласно которому в соответствии с пунктом 6 части 1 статьи 70, статьей 71 Конституции Кыргызской Республики, пунктом 1 части 1 статьи 10 (на основании личного заявления) Закона Кыргызской Республики «О местной государственной администрации и органах местного самоуправления» Шакиров Кутпидин Абдырахманович освобожден от занимаемой должности главы государственной администрации – акима Кеминского района Чуйской области Кыргызской Республики.