Торага Нурланбек Тургунбек уулу выразил соболезнования руководству Пакистана в связи с терактом

Торага Жогорку Кенеша Кыргызской Республики Нурланбек Тургунбек уулу направил телеграмму с соболезнованиями Председателю Сената Пакистана Сеиду Юсуфу Реза Гилани и Спикеру Национальной Ассамблеи Сардару Аяз Садику в связи с террористическим актом в Исламабаде. Об этом сообщает пресс-служба Жогорку Кенеша КР.

В телеграмме говорится:

«С чувством глубоко потрясения и скорби восприняли известие о гибели невинных людей в результате террористического нападения, произошедшего в Исламабаде.

Кыргызская Республика решительно осуждает терроризм во всех его формах, угрожающий спокойствию и стабильности в мире.

От имени депутатов Жогорку Кенеша Кыргызской Республики и от себя лично выражаю искренние соболезнования Вам, семьям погибших и всему братскому народу Пакистана. Желаю скорейшего выздоровления пострадавшим».