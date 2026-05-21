Кандидат З. Юлдашева отказалась от участия в выборах по избирательному округу № 13

Бишкек, "Саясат.kg". С заявлением об отказе от участия в выборах кандидат З. Юлдашева обратилась в ЦИК КР 6 февраля 2026 года.
Центральная комиссия по выборам и проведению референдумов Кыргызской Республики сегодня, 9 февраля, отменила регистрацию кандидата в депутаты Жогорку Кенеша по многомандатному избирательному округу № 13 Юлдашевой Зиядахан Исламовны.
Кроме того, Центральная избирательная комиссия отменила регистрацию уполномоченных представителей данного кандидата и признала выданные им регистрационные удостоверения недействительными.