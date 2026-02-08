Зампред Кабмина Бакыт Торобаев ознакомился с рядом инфраструктурных объектов Иссык‑Кульской области

Заместитель Председателя Кабинета Министров Кыргызской Республики — министр водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Бакыт Торобаев совершил рабочую поездку в Иссык‑Кульскую область.

В ходе визита Бакыт Торобаев принял участие в церемонии ввода в эксплуатацию новой системы питьевой воды в селе Тору‑Айгыр. Он оценил качество выполненных работ и подчеркнул важность продолжения инвестиций в инфраструктуру водоснабжения сельских населённых пунктов для повышения уровня жизни населения и устойчивого развития сельского хозяйства.

Далее Бакыт Торобаев провёл выездное совещание на территории ипподрома в Чолпон‑Ате, посвящённое подготовке и организации предстоящих «Игр кочевников». Он осмотрел площадки ипподрома, дал поручения по отбору ключевых локаций и определил требования к их подготовке с учётом безопасности и удобства участников и зрителей.

По итогам поездки зампред Кабинета Министров дал ряд поручений полномочному представителю Президента в Иссык‑Кульской области и профильным государственным органам для координации дальнейших работ и своевременной реализации проектов.