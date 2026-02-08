Глава Кабинета Министров Адылбек Касымалиев принял участие в заседании коллегии Государственной налоговой службы

Бишкек, "Саясат.kg". Адылбек Касымалиев отметил, что одной из ключевых задач, поставленных Президентом страны на текущий год, является повышение заработной платы работников социальной сферы.

Председатель Кабинета Министров Адылбек Касымалиев принял участие в заседании коллегии Государственной налоговой службы по итогам деятельности ведомства в 2025 году.

Глава Кабинета Министров отметил, что в 2025 году сборы Государственной налоговой службы составили 391,8 млрд сомов, план перевыполнен на 8,2 млрд сомов. Он подчеркнул, что в последние годы реализован ряд эффективных мер в сферах цифровизации, упрощения налогового администрирования и повышения качества предоставляемых услуг.

Председатель Кабинета Министров также обозначил ряд факторов, повлиявших на рост бюджета, в том числе: рост экономики - если в 2020 году ВВП страны составлял 8,3 млрд долл. США, то в 2025 году он превысил 22,6 млрд долл.; улучшение налогового администрирования — налоговые поступления увеличились примерно в 4 раза; таможенные поступления выросли в 6 раз; неналоговые поступления — в 8–9 раз; рост экономической активности — наблюдается рост в сферах строительства, торговли, услуг и сельского хозяйства; в связи с повышением мировой цены на золото доходы от деятельности «Кумтора» превысили 5 млрд долл. США.

Адылбек Касымалиев отметил, что одной из ключевых задач, поставленных Президентом страны на текущий год, является повышение заработной платы работников социальной сферы.

«В обеспечении выполнения этой задачи, а также в изыскании средств и своевременном финансировании крупных инфраструктурных проектов и значимых общественно-политических государственных мероприятий основную роль играет именно Налоговая служба», - подчеркнул он.

Председатель Кабинета Министров на заседании коллегии озвучил вопросы роста налоговой задолженности, а также систематического увеличения сумм переплаты по налогу на добавленную стоимость и другим видам налогов, потребовав безотлагательного решения данных вопросов.

Кроме того, Адылбек Касымалиев ознакомился с информационной системой «Салык күзөт», поручив доработать и запустить ее в ближайшее время.

В завершение своего выступления Адылбек Касымалиев отметил, что для достижения поставленных целей необходимо работать с ещё большей отдачей и профессионализмом.

«Два дня назад в Объединённых Арабских Эмиратах в рамках Всемирного Правительственного Саммита мы провели мероприятие сайд-ивент, где рассказали об успешной истории нашей страны и уникальной модели экономического роста, которую называем «Снежный барс». Не сбавляя нашего темпа и этого курса, мы все должны упорным трудом достигать новых побед», — заключил Глава Кабинета Министров. В ходе мероприятия были вручены награды ряду сотрудников Государственной налоговой службы.