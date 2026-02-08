Представители МВД провели семинар, посвящённый подготовке к повторным выборам

В мероприятии приняли участие председатель ЦИК КР Тынчтык Шайназаров, губернатор Джалал-Абадской области Тилек Текебаев

В Джалал-Абадской области в рамках подготовки и проведения повторных выборов депутатов Жогорку Кенеша Кыргызской Республики по №13 многомандатному избирательному округу состоялось совещание, по итогам которого было организовано обучающее мероприятие, посвящённое вопросам соблюдения избирательного законодательства и противодействия его нарушениям. Об этом сообщает пресс-служба МВД КР.

В мероприятии приняли участие председатель ЦИК КР Тынчтык Шайназаров, губернатор Джалал-Абадской области Тилек Текебаев, начальник УВД Джалал-Абадской области Марлис Асанов, а также представители органов местного самоуправления, избирательных комиссий, кандидаты и представители правоохранительных органов.

В ходе совещания было подчеркнуто, что при проведении повторных выборов, назначенных на 1 марта 2026 года, необходимо строгое соблюдение требований избирательного законодательства.

После основного совещания для кандидатов, членов избирательных комиссий и представителей правоохранительных органов, сотрудниками Центрального аппарат МВД было проведено обучающее занятие. В его рамках участникам разъяснены особенности проведения повторных выборов, механизмы рассмотрения избирательных споров, а также меры ответственности за нарушение избирательного законодательства.

К организации и проведению повторных выборов по №13 многомандатному избирательному округу привлечены 15 членов территориальной избирательной комиссии и 965 членов 94 участковых избирательных комиссий.

Обучение прошло в формате вопросов и ответов и было направлено на обеспечение законного, прозрачного и открытого избирательного процесса.

Напомним, результаты выборов, состоявшихся 30 ноября 2025 года по округу №13, были признаны недействительными в связи с выявленными нарушениями тайны голосования.