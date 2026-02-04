Садыр Жапаров: «Кыргызстан открыт для всех бизнесменов и инвесторов. Мы не делим иностранных инвесторов по стране происхождения»

Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров сегодня, 4 февраля, встретился со Специальным посланником Соединенных Штатов Америки по делам Южной и Центральной Азии, Послом Серджио Гором и представителями американского бизнеса в «Ынтымак Ордо».

Глава государства подчеркнул, что Кыргызстан проводит многовекторную внешнюю политику. В этом контексте он отметил, что Кыргызская Республика придает важное значение сотрудничеству с Соединенными Штатами Америки.

«Кыргызстан открыт для всех бизнесменов и инвесторов. Мы не делим иностранных инвесторов по стране происхождения.

Ко всему бизнесу, включая кыргызский, мы относимся одинаково и как государство готовы оказывать всестороннюю поддержку их деятельности», - сказал Президент.

Он подчеркнул, что прибывшая представительная американская бизнес-делегация является крупнейшей за всю историю кыргызско-американских взаимоотношений.

В этой связи он выделил деятельность американо-кыргызского Делового совета.

«Кыргызская сторона заявляет о своей готовности быть надежным и стабильным партнером для американского бизнеса в регионе», - отметил Президент.

Он констатировал, что в последние годы экономика Кыргызской Республики демонстрирует устойчивую и последовательную динамику роста.

Садыр Жапаров рассказал, что в настоящее время активно реализуются крупные инфраструктурные, энергетические и промышленные проекты глобального значения, направленные на обеспечение долгосрочного экономического роста.

Обращаясь к представителям американских компаний, Глава государства отметил, что повышение инвестиционного потенциала является одним из приоритетных направлений экономической политики Кыргызской Республики.

Он подчеркнул, что наряду с развитием промышленного и строительного потенциала Кыргызстан последовательно улучшает инвестиционный климат, расширяет налоговые стимулы, упрощает процедуры регистрации предприятий и сокращает административное вмешательство государственных органов в деятельность бизнеса.

В 2025 году международное рейтинговое агентство Standard & Poor’s Global Ratings определило суверенный кредитный рейтинг Кыргызской Республики на уровне B+ с прогнозом «Стабильный».

Данный показатель является свидетельством эффективности структурных реформ и роста доверия со стороны международных инвесторов.

«Наша главная цель заключается в том, чтобы Кыргызстан воспринимался как надежная и конкурентоспособная юрисдикция для долгосрочных инвестиций и технологического партнерства в регионе», - отметил Глава государства.

Президент Садыр Жапаров выразил убеждение, что сегодняшняя встреча станет прочной основой для новых совместных проектов, технологического сотрудничества и долгосрочного экономического партнерства.

В свою очередь, Специальный посланник США по делам Южной и Центральной Азии, Посол Серджио Гор отметил, что Соединенные Штаты Америки сегодня все более фокусируют внимание на данном регионе, ранее такого уровня вовлеченности не наблюдалось.

Он подчеркнул, что Администрация Президента Трампа видит здесь возможности, способные привести к развитию взаимовыгодных и устойчивых отношений между странами.

«В течение многих лет у нас не было возможности столь тесно работать с этим регионом и с вашей командой, однако сегодня такие возможности открываются», - акцентировал Серджио Гор.

Он также отметил, что Президент Трамп, создавая дополнительные возможности для частного сектора в Соединенных Штатах, одновременно ставит задачу расширять экономическое сотрудничество с другими регионами мира.

Кроме того, Спецпосланник, Посол выразил заинтересованность в сотрудничестве и отметил, что американская сторона придает большое значение всем существующим инициативам и предложениям. «Наша цель заключается в том, чтобы данный регион получал заслуженное и постоянное внимание со стороны Белого дома», - обозначил Серджио Гор.

Он акцентировал внимание на существенном потенциале и широких возможностях для сотрудничества в Кыргызстане, а также в партнерстве с соседними государствами региона.

Кроме того, он добавил, что все члены делегации, прибывшие сегодня, уже смогли убедиться в существующих возможностях. «Правительство Соединенных Штатов Америки также готово расширять инструменты поддержки инвестиционного сотрудничества. Сегодняшнее обсуждение является лишь первым шагом и отправной точкой для дальнейшей совместной работы», - сказал Спецпосланник, Посол.

Он обозначил, что среди представителей бизнеса, находящихся сегодня в Бишкеке, крупные американские компании. Все они приехали с намерением установить прямые контакты и развивать сотрудничество.

«Мы заявляем о своей готовности к совместной работе и уверены, что сможем добиться конкретных и успешных результатов», - заключил Специальный посланник США по делам Южной и Центральной Азии, Посол Серджио Гор.

Далее с предложениями по перспективным направлениям взаимодействия выступили представители ряда американских организаций и компаний, среди которых американо-кыргызский Деловой совет, Торгово-промышленная палата США, Boeing, Coca Cola Company, Franklin Templeton, GE Healthcare, Mooney Group.

По итогам встречи была подтверждена взаимная заинтересованность в дальнейшем укреплении кыргызско-американского экономического диалога и развитии практического сотрудничества между государственными структурами и деловыми кругами двух стран.