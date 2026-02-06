Состоялся телефонный разговор Министра Жээнбека Кулубаева с Генеральным секретарем ШОС Нурланом Ермекбаевым

Бишкек, "Саясат.kg". Особое внимание было уделено ходу подготовки к очередному заседанию Совета глав государств-членов ШОС, проведение которого запланировано в 2026 году.

4 февраля 2026 года состоялся телефонный разговор Министра иностранных дел Кыргызской Республики Жээнбека Кулубаева с Генеральным секретарем Шанхайской Организации Сотрудничества Нурланом Ермекбаевым.

В ходе беседы стороны обсудили актуальные вопросы текущей деятельности Организации в контексте Председательства Кыргызской Республики в ШОС в 2026 году. Особое внимание было уделено ходу подготовки к очередному заседанию Совета глав государств-членов ШОС, проведение которого запланировано в 2026 году.

Ж.Кулубаев подчеркнул, что предстоящий Саммит имеет стратегическое значение, так как приурочен к 25-летию со дня основания Организации. В данном контексте отмечена содержательная важность лозунга Председательства - «25 лет ШОС: вместе к устойчивому миру, развитию и процветанию».

Министр также акцентировал внимание на необходимости усиления работы по совершенствованию нормативно-правовой базы, направленной на повышение эффективности деятельности Организации и качественную проработку содержательной части предстоящего Саммита.

Также стороны констатировали, что юбилейная дата предоставляет возможность для всестороннего анализа достигнутых результатов и выработки новых векторов развития ШОС в долгосрочной перспективе. Рассмотрены аспекты реализации совместных инициатив в сфере региональной безопасности, экономического партнерства и институционального укрепления Организации.