ЦИК КР проведёт жеребьёвку по определению очередности включения кандидатов в избирательный бюллетень по избирательному округу № 13

Бишкек, "Саясат.kg". Жеребьёвка состоится в селе Масы Ноокенского района Жалал-Абадской области.

Центральная избирательная комиссия Кыргызской Республики завтра, 5 февраля, проведёт жеребьёвку по определению порядка включения зарегистрированных кандидатов в депутаты Жогорку Кенеша по избирательному округу № 13 в избирательный бюллетень, а также по распределению бесплатного эфирного времени на каналах государственных телерадиокомпаний и бесплатной печатной площади в государственных периодических изданиях.

Жеребьёвка состоится в селе Масы Ноокенского района Жалал-Абадской области.

В этот же день состоится мероприятие по подписанию меморандума зарегистрированными кандидатами для участия в повторных выборах депутатов Жогорку Кенеша Кыргызской Республики по многомандатному избирательному округу № 13, назначенных на 1 марта 2026 года.

В связи с этим, в тесном взаимодействии с органами государственной администрации и местного самоуправления, специальный представитель ЦИК и председатель окружной избирательной комиссии проведут следующие мероприятия:

• в соответствии с частью 3 статьи 3 Закона Кыргызской Республики

«О комиссиях по проведению выборов и референдумов Кыргызской Республики» — совместно с государственными органами и органами местного самоуправления обеспечат помещение, техническое оснащение и лототрон для проведения жеребьёвки;

• обеспечат допуск к участию в жеребьёвке общественных наблюдателей и представителей кандидатов;

• заранее направят уведомления представителям средств массовой информации о проведении жеребьёвки.

Специальный представитель ЦИК КР и председатель окружной избирательной комиссии возьмут под контроль организацию и проведение жеребьёвки, которая состоится 5 февраля.