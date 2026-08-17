ЦИК КР проведёт жеребьёвку по определению очередности включения кандидатов в избирательный бюллетень по избирательному округу № 13

Бишкек, "Саясат.kg". Жеребьёвка состоится в селе Масы Ноокенского района Жалал-Абадской области.
Центральная избирательная комиссия Кыргызской Республики завтра, 5 февраля, проведёт жеребьёвку по определению порядка включения зарегистрированных кандидатов в депутаты Жогорку Кенеша по избирательному округу № 13 в избирательный бюллетень, а также по распределению бесплатного эфирного времени на каналах государственных телерадиокомпаний и бесплатной печатной площади в государственных периодических изданиях.
Жеребьёвка состоится в селе Масы Ноокенского района Жалал-Абадской области.
В этот же день состоится мероприятие по подписанию меморандума зарегистрированными кандидатами для участия в повторных выборах депутатов Жогорку Кенеша Кыргызской Республики по многомандатному избирательному округу № 13, назначенных на 1 марта 2026 года.
В связи с этим, в тесном взаимодействии с органами государственной администрации и местного самоуправления, специальный представитель ЦИК и председатель окружной избирательной комиссии проведут следующие мероприятия:
• в соответствии с частью 3 статьи 3 Закона Кыргызской Республики
«О комиссиях по проведению выборов и референдумов Кыргызской Республики» — совместно с государственными органами и органами местного самоуправления обеспечат помещение, техническое оснащение и лототрон для проведения жеребьёвки;
• обеспечат допуск к участию в жеребьёвке общественных наблюдателей и представителей кандидатов;
• заранее направят уведомления представителям средств массовой информации о проведении жеребьёвки.
Специальный представитель ЦИК КР и председатель окружной избирательной комиссии возьмут под контроль организацию и проведение жеребьёвки, которая состоится 5 февраля.