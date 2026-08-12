Адылбек Касымалиев: Таможенные сборы выросли в 6 раз по сравнению с 2020 годом

Бишкек, "Саясат.kg". Достижению этих результатов поспособствовало и внедрение национальной цифровой платформы «Смарт бажы».

Председатель Кабинета Министров Кыргызской Республики-Руководитель Администрации Президента Адылбек Касымалиев принял участие в заседании Коллегии Государственной таможенной службы по итогам деятельности ведомства в 2025 году.

Глава Кабинета Министров отметил, что если в 2020 году сборы Государственной таможенной службы составляли 28 млрд сомов, в 2025 году они составили 157,4 млрд сомов, доходы выросли почти в 6 раз. Он добавил, что достижению этих результатов поспособствовало и внедрение национальной цифровой платформы «Смарт бажы».

«Если бы мы вовремя не провели цифровизацию таможенной системы, возникли бы серьезные пробелы в работе», — сказал он.

В своем выступлении Адылбек Касымалиев особо отметил, что таможенные платежи по стране составляют более четверти доходной части республиканского бюджета, а нагрузка на каждого работника за последние годы значительно возросла.

«Если в 2021 году количество обработанных деклараций составило 113 тысяч, то в 2025 году этот показатель превысил 873 тысячи. Такой рост, достигнутый без увеличения штатной численности, является результатом автоматизации, оцифровки процедур и устранения человеческого фактора. В то же время внедрение в правоохранительном блоке управления, основанного на аналитических методах и рисках, позволило более точно выявлять факты нарушения таможенного законодательства», - сказал он.

В завершение заседания Председатель Кабинета Министров Адылбек Касымалиев дал ряд поручений Государственной таможенной службе, в том числе в первую очередь обеспечить выполнение прогнозных показателей по таможенным платежам в размере 142,6 млрд сомов в 2026 году и выполнение задач, отраженных в плане мероприятий по реализации Концепции развития таможенной службы Кыргызской Республики на 2026-2030 годы.