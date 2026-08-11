Утвержден План действий Кабинета Министров на 2026 год

Бишкек, "Саясат.kg". В Плана действий заданы четыре основных вектора развития – индустриализация, региональный хаб, сельское хозяйство и туризм, «зеленая» энергетика.

Утвержден План действий Кабинета Министров Кыргызской Республики на 2026 год по реализации Национальной программы развития Кыргызской Республики до 2030 года. Соответствующее решение подписал Председатель Кабинета Министров Кыргызской Республики Адылбек Касымалиев.

В Плана действий заданы четыре основных вектора развития – индустриализация, региональный хаб, сельское хозяйство и туризм, «зеленая» энергетика.

Относительно индустриализации поставлена задача к 2030 году удвоить объемы выпускаемой в стране промышленной продукции и создать, как минимум, пять технопарковых зон в регионах.

В вопросе создания регионального хаба: геостратегическое положение Кыргызской Республики на главном перекрестке торговых путей, между крупными региональными и мировыми центрами экономического развития, позволяет республике занять нишу в сфере международных транзитных перевозок.

В аграрном секторе поставлена задача на 30% увеличить производства сельхозпродукции и в два раза нарастить объемы ее переработки.

«Зелёная» энергетика, ключевой компонент всего проекта плана мероприятий Кабинета Министров.

Установлена персональная ответственность руководителей государственных органов Кыргызской Республики, полномочных представителей Президента Кыргызской Республики в областях и глав органов местного самоуправления, задействованных в реализации Плана, за качественное и своевременное выполнение Плана.