Жунусов Болот Тологонович назначен директором государственного предприятия "Кыргызфармация"

Бишкек, "Саясат.kg". Соответствующее распоряжение подписал председатель кабинета министров Кыргызской Республики Адылбек Касымалиев.

Жунусов Болот Тологонович назначен директором государственного предприятия "Кыргызфармация" при Министерстве здравоохранения Кыргызской Республики.

Соответствующее распоряжение подписал председатель кабинета министров Кыргызской Республики Адылбек Касымалиев.

Болот Джунусов родился 23 августа 1973 года во Фрунзе (Бишкек). Закончил КГНУ по специальности "историк", затем окончил Дипломатическую академию МИД РФ.