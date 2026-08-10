Бишкек, "Саясат.kg". Ранее эту должность занимал Таалатбек Масадыков.
Мирлан Тургунбеков назначен заместителем Генерального секретаря ОДКБ, сообщила 28 января пресс-служба президента Кыргызстана.
Ранее эту должность занимал Таалатбек Масадыков.
|10.08.2026
|Курс
|USD
|87.45
|EUR
|100.77
|RUB
|1.07
|JPY
|5.52
|CNY
|12.96
Бишкек, "Саясат.kg". Ранее эту должность занимал Таалатбек Масадыков.
Мирлан Тургунбеков назначен заместителем Генерального секретаря ОДКБ, сообщила 28 января пресс-служба президента Кыргызстана.
Ранее эту должность занимал Таалатбек Масадыков.