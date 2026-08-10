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Мирлан Тургунбеков назначен заместителем Генерального секретаря ОДКБ

Бишкек, "Саясат.kg". Ранее эту должность занимал Таалатбек Масадыков.

 

Мирлан Тургунбеков

Мирлан Тургунбеков назначен заместителем Генерального секретаря ОДКБ, сообщила 28 января пресс-служба президента Кыргызстана.

Ранее эту должность занимал Таалатбек Масадыков.
 

           