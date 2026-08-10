Садыр Жапаров назначил пять судей местных судов. Фамилии

Бишкек, "Саясат.kg". Настоящий Указ вступает в силу со дня подписания.
Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров подписал Указ, согласно которому, в соответствии с пунктом 3 части 4 статьи 70, абзацем вторым части 8 статьи 95 Конституции Кыргызской Республики, частью 3 статьи 25 конституционного Закона Кыргызской Республики «О статусе судей Кыргызской Республики» и по предложению Совета по делам правосудия Кыргызской Республики о кандидатах на должности судей отдельных местных судов Кыргызской Республики постановляется назначить судьями местных судов Кыргызской Республики в первый раз сроком на 5 лет:
• Акылбекову Айжамал Акылбековну;
• Джамбурчиеву Каныкей Аширбековну;
• Маданбекову Лиру Орумбековну;
• Рыскулова Асхата Жаңыбаевича;
• Сарыбаева Самарбека Назарбековича.
Настоящий Указ вступает в силу со дня подписания.