В Бишкеке прошли политические консультации между МИД Кыргызстана и Грузии

Бишкек, "Саясат.kg". В ходе консультаций обсуждены актуальные вопросы кыргызско-грузинского сотрудничества в политической, торгово-экономической, культурно-гуманитарной и других сферах.

26 января 2026 года в Бишкеке прошли 4-е кыргызско-грузинские политические консультации между Министерством иностранных дел Кыргызской Республики и Министерством иностранных дел Грузии.

Кыргызскую делегацию возглавил Заместитель министра иностранных дел Кыргызской Республики Медер Абакиров, грузинскую делегацию - Заместитель министра иностранных дел Грузии Александр Хвтисиашвили.

В ходе консультаций обсуждены актуальные вопросы кыргызско-грузинского сотрудничества в политической, торгово-экономической, культурно-гуманитарной и других сферах.

Заместитель министра М.Абакиров подчеркнул важность дальнейшего укрепления политического диалога, основанного на традиционной дружбе, доверии и взаимном уважении. Было отмечено, что организация визитов на высоком и высшем уровнях и укрепление дипломатического взаимодействия создают дополнительные возможности для развития двусторонних отношений.

Грузинская сторона отметила позитивную динамику развития двусторонних отношений с Кыргызстаном, подчеркнув твердую приверженность укреплению политического, экономического и культурно-гуманитарного сотрудничества. Подтверждена готовность продолжать углубление партнерства, реализовывать совместные проекты и поддерживать обмен опытом между странами, что позволит вывести кыргызско-грузинские отношения на новый качественный уровень.

Завершая встречу, Заместитель Министра М.Абакиров выразил благодарность грузинской стороне за участие в консультациях, подчеркнув, что достигнутые договорённости создадут прочную основу для дальнейшего развития дружеских и партнерских отношений между Кыргызстаном и Грузией.

Стороны подтвердили намерение поддерживать регулярный диалог, координировать совместные инициативы и реализовывать проекты, способствующие укреплению взаимовыгодного сотрудничества в политической, экономической и гуманитарной сферах.