Новый замминистра иностранных дел Кайрат Турсункулов представлен коллективу МИД КР

Коллективу министерства иностранных дел Кыргызстана представили нового заместителя министра Турсункулова Кайрата Эркиновича. Распоряжение о назначении подписал Председатель Кабинета Министров Кыргызской Республики Адылбек Касымалиев.

Заведующий отделом внешней политики Администрации президента Сагынбек Абдумуталип отметил профессионализм и опыт Кайрата Турсункулова, которые позволят ему эффективно курировать вверенные направления и укреплять международные связи страны.

В завершение встречи С.Абдумуталип пожелал К.Турсункулову успехов и плодотворной деятельности на новом ответственном посту.

По данным МИД, Турсункулов Кайрат Эркинович родился 23 мая 1985 года. В системе Министерства иностранных дел Кыргызской Республики работает с 2009 года, пройдя путь от стажёра до Директора Департамента государственного протокола.

Также работал в Аппарате Правительства и в загранучреждениях Кыргызской Республики в Германии, Австрии и Бельгии.

Имеет дипломатический ранг Советника 1 класса. Владеет английским и немецким языками.