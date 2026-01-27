           
Кайрат Турсункулов назначен заместителем министра иностранных дел

 

Турсункулов Кайрат Эркинович назначен заместителем министра иностранных дел Кыргызской Республики. Соответствующее распоряжение подписал Председатель Кабинета Министров Кыргызской Республики Адылбек Касымалиев.

Турсункулов Кайрат Эркинович родился 23 мая 1985 года. В системе Министерства иностранных дел Кыргызской Республики работает с 2009 года, пройдя путь от стажёра до Директора Департамента государственного протокола.

Также работал в Аппарате Правительства и в загранучреждениях Кыргызской Республики в Германии, Австрии и Бельгии.

Имеет дипломатический ранг Советника 1 класса. Владеет английским и немецким языками.

           