Кайрат Турсункулов назначен заместителем министра иностранных дел

Бишкек, "Саясат.kg". Имеет дипломатический ранг Советника 1 класса. Владеет английским и немецким языками.

Турсункулов Кайрат Эркинович назначен заместителем министра иностранных дел Кыргызской Республики. Соответствующее распоряжение подписал Председатель Кабинета Министров Кыргызской Республики Адылбек Касымалиев.

Турсункулов Кайрат Эркинович родился 23 мая 1985 года. В системе Министерства иностранных дел Кыргызской Республики работает с 2009 года, пройдя путь от стажёра до Директора Департамента государственного протокола.

Также работал в Аппарате Правительства и в загранучреждениях Кыргызской Республики в Германии, Австрии и Бельгии.

Имеет дипломатический ранг Советника 1 класса. Владеет английским и немецким языками.