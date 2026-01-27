Президенту Садыру Жапарову презентовали систему налогового анализа «Салык Кузот»

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров принял председателя Государственной налоговой службы Алмамбета Шыкмаматова.

Как сообщает пресс-служба президента КР, председатель ГНС проинформировал Главу государства о ходе второго этапа реформы налоговой системы. Его ключевым элементом стало внедрение автоматизированной информационной системы налогового анализа «Салык Кузот».

Алмамбет Шыкмаматов отметил, что до внедрения этой системы сотрудники ГНС были вынуждены работать с несколькими источниками и вручную извлекать информацию о налогах, страховых взносах и отчетности компаний. Теперь все данные собраны на одной платформе.

Он также продемонстрировал Президенту Садыру Жапарову возможности новой системы, обратив внимание на показатели налоговых поступлений в разрезе регионов, районов и городов. В онлайн-режиме система отобразила в том числе компании, неуплатившие НДС.

В завершение встречи, Президент Садыр Жапаров дал ряд поручений председателю ГНС Алмамбету Шыкмаматову, направленных на дальнейшее внедрение платформы «Салык Кузот», проведение системной работы с предпринимателями относительно налоговой дисциплины, а также на обеспечение прозрачности и законности ведения бизнеса.