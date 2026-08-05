Фото - Президент Садыр Жапаров провел встречу с руководителями строительных компаний

Бишкек, "Саясат.kg". Глава государства дал соответствующие поручения министру строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Нурдану Орунтаеву и мэру города Бишкек Айбеку Жунушалиеву.

Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров сегодня, 23 января, провел совещание с руководителями крупных строительных компаний страны, соответствующих государственных органов и мэрии города Бишкек.

Встреча прошла в формате вопрос–ответ. В ходе обсуждения были подняты проблемные вопросы, касающиеся выполнения застройщиками своих обязательств, а также устранения противоречий и совершенствования нормативно-правовой базы, регулирующей строительную отрасль.

Глава государства дал соответствующие поручения министру строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Нурдану Орунтаеву и мэру города Бишкек Айбеку Жунушалиеву.

Президент уделил особое внимание вопросу добросовестности строительных компаний. Он подчеркнул необходимость открытой, прозрачной и честной работы застройщиков, отметив недопустимость нарушения обязательств перед гражданами. В качестве примеров были приведены факты деятельности отдельных компаний, сопровождавшиеся нарушениями законодательства.

Кроме того, Президент Садыр Жапаров поручил мэру города и министру строительства проводить такие встречи на регулярной основе, чтобы возникающие вопросы не накапливались, а решались своевременно.