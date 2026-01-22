Заместители глав МИД Кыргызстана и Северной Македонии обсудили сотрудничество

22 января 2024 года состоялся телефонный разговор между заместителем министра иностранных дел Кыргызской Республики Медером Абакировым и заместителем министра иностранных дел и внешней торговли Республики Северная Македония Зораном Димитровски. Об этом сообщает пресс-служба МИД Кыргызстана.



В ходе беседы стороны подтвердили заинтересованность в активизации отношений между двумя странами. Отмечен потенциал для развития политического диалога, торгово-экономического, межпарламентского и культурного сотрудничества. Подчеркнута готовность к обмену визитами и проведению политических консультаций между внешнеполитическими ведомствами двух стран.



Стороны также обсудили вопросы многостороннего сотрудничества и выразили готовность к дальнейшему взаимодействию в рамках международных организаций.

