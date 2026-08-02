ЦИК КР досрочно прекратила полномочия ряда депутатов местных кенешей

Бишкек, "Саясат.kg". ЦИК КР досрочно прекратила полномочия ряда депутатов местных кенешей

Центральная комиссия по выборам и проведению референдумов Кыргызской Республики сегодня, 20 января, на своем заседании утвердила решения Кеминской, Панфиловской, Кантской и Ноокатской территориальных избирательных комиссий о досрочном прекращении полномочий отдельных депутатов местных кенешей Кыргызской Республики и передаче вакантных мандатов следующим кандидатам.

Так, досрочно прекращены полномочия:

• депутата Кичи-Кеминского айылного кенеша Кеминского района Мурсалиева Акылбека Рыскельдиевича на основании поданного им заявления;

• депутата Кеминского городского кенеша Алымбекова Маная Алымбековича (политическая партия «Адилет») на основании поданного им заявления, вакантный мандат передан следующему кандидату, набравшему наибольшее количество голосов избирателей - Шейшеналиеву Мирбеку Кылычбековичу (политическая партия «Адилет»);

• депутата Орто-Кайыңдинского айылного кенеша Панфиловского района Джумабаевой Гульчахры Муслумбековны на основании поданного ею заявления;

• депутата Кантского городского кенеша Алакова Чынгыза Качкынбековича (политическая партия «Ынтымак») на основании поданного им заявления, вакантный мандат передан следующему кандидату, набравшему наибольшее количество голосов избирателей - Турганалиеву Ренату Нурбековичу (политическая партия «Ынтымак»);

• депутата Кулатовского айылного кенеша Ноокатского района Жоробекова Нурбека Абдуназаровича на основании поданного им заявления, вакантный мандат передан следующему кандидату, набравшему наибольшее количество голосов избирателей - Сатыбалдыевой Мактымай Адилбековне.