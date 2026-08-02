Внесены изменения в состав окружной избирательной комиссии № 13

Бишкек, "Саясат.kg". Вместо них в состав комиссии включены Бурканов Уланычбек Арапбаевич и Абдужабаров Гафуржон Гайраджанович.
Центральная избирательная комиссия Кыргызской Республики сегодня, 20 января, приняла постановление «О внесении изменений в состав окружной избирательной комиссии № 13».
Из состава окружной избирательной комиссии № 13 на основании поданных заявлений выведены Акматалиева Зуурахан Карабаевна и Алишев Кеңешбек Абдразакович.
Вместо них в состав комиссии включены Бурканов Уланычбек Арапбаевич и Абдужабаров Гафуржон Гайраджанович.