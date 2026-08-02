Медер Абакиров провёл переговоры с Госсекретарем Черногории Перишом Кастратовичем

А также рассмотрели график международных мероприятий на предстоящий год.

19 января 2026 года Заместитель министра иностранных дел Медер Абакиров и Государственный секретарь Министерства иностранных дел Черногории Периша Кастратович провели телефонный разговор, посвященный обсуждению вопросов углубления двусторонних отношений и расширения политического диалога.

В ходе беседы стороны подтвердили свою взаимную приверженность дальнейшему укреплению сотрудничества Кыргызской Республики и Черногории посредством проведения политических консультаций, визитов на высоком и высшем уровнях, а также более тесной координации в рамках международных организаций.

Кроме того, стороны обменялись мнениями по актуальным вопросам региональной и международной повестки дня, а также рассмотрели график международных мероприятий на предстоящий год.