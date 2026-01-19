Назначен первый заместитель министра Транспорта

Бишкек, "Саясат.kg". Соответствующее распоряжение подписал Председатель Кабинета Министров Адылбек Касымалиев.

19 января 2026 года, на должность первого заместителя министра транспорта и коммуникаций назначен Бекназар Токтосунович Базаралиев. Он был официально представлен коллективу министерства. Об этом сообщает пресс-служба Министерства транспорта и коммуникаций КР.

Соответствующее распоряжение 16 января подписал Председатель Кабинета Министров Адылбек Касымалиев. Также Солтобаев Талантбек Осмонбекович был освобожден от должности первого заместителя министра.

Министр транспорта и коммуникаций Абсаттар Сыргабаев поздравил Бекназара Базаралиева с назначением на должность и пожелал ему успехов в работе.