Дайырбек Орунбеков: "Ближнего круга", который не подпускает к президенту, нет

Руководитель информационной службы президента предупредил экс-главу ГСБЭП об ответственности

Рядом с президентом Садыром Жапаровым сформировался "ближний круг" окружения, который состоит из нескольких высокопоставленных лиц, не подпускающий других граждан к главе государства. Об этом стало известно из подкаста бывшего председателя ГСБЭП Сыймыка Жапыкеева и журналиста Эрниса Кыязова.

В свою очередь, руководитель службы информационной политики президента Дайырбек Орунбеков опроверг эту информацию и предупредил об ответственности за распространение клеветы.

"Сыймык-мырза, кажется, вы привыкли бесконтрольно говорить на кухне. Предупреждаю: не надо распространять ложь и клевету. Эпоха "кухонных" разговоров, когда можно было говорить все, что вздумается, прошла", - написал Орунбеков в соцсетях.

Он отметил, что президент сам определяет, кого принимать, постоянно в курсе событий, происходящих в стране, и напрямую вступает в диалог на различных уровнях: от чиновников до простых граждан.

Источник: vesti.kg